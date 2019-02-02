استعلم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الترم الأول 2019 برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم...

انتهي طلاب الشهادة الإعدادية من أداء الاختبارات في كافة المواد الدراسية الأسبوع الماضي، والآن بدأت أجازة نصف العام الدراسي، حيث يستمتع الآن جميع الطلبة بإجازة نصف العام ولكن الشيء الذي ينتظرونه في حالة من الشغف هو ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019، كما أنهم ينتظرونها للتعرف علي مستوياتهم في الترم الأول حتي يستطيعوا التعويض في التيرم الثاني، وبذل جميع الطلاب هذا العام أقصي ما لديهم من جهد وتعب حتي يستطيعوا رصد الدرجات النهائية، كما أن هناك كثير من الطلاب يطمحون بأوائل الجمهورية.

سنوفر لكم الروابط المباشرة لموقع وزارة التربية والتعليم بحافظة دمياط، لمعرفة النتيجة فور ظهورها والاستعلام من خلال رقم الجلوس والاسم الخاص بكل طالب وطالبة، كما سنعلن لكم أسماء أوائل الجمهورية وأوائل المحافظات بالصف الثالث الإعدادي لهذا الترم الدراسي، وفور اعتماد النتيجة من قبل محافظ دمياط يتمكن كل طالب من معرفة نتيجته بكل سهولة ويسر، كما بإمكانكم أعزائي الطلاب ترك تعليق به رقم الجلوس الخاص بك وسوف نساعدكم في الحصول علي النتائج فور ظهورها.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة دمياط:

الجدير بالذكر أنه تقدم لامتحانات الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول بمحافظة دمياط حوالي 108 طالب وطالبة، كما أشارت وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط وكافة الإدارات التابعة لها وهي رس البر، عزبة البرج، كفر البطيخ، ميت أبو غالب، الروضة، السرو، فارسكور،كفر العرب، الزرقا، أن عمليات الامتحانات تمت في حالة من الهدوء والاستقرار ولم تلتقي آي شكوي من أولياء الأمور، وخلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 التيرم الأول.

مديرية التربية والتعليم محافظة دمياط.

نتابع معكم لحظة بلحظة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 التيرم الأول، حيث من المتوقع رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط خلال الأيام القليلة القادمة، وهناك عدد من المحافظات تم رفعها، وخلال أيام يتم إعلان النتائج تلو الآخرة.