يترقب طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية صدور نتيجة امتحانات منتصف العام الدراسي 2018/2019، ويتنظر كذلك أهالي الطلاب ظهور النتيجة، وذلك للاطمئنان على نتيجة تعبهم وجهدهم مع أبنائهم طوال فترة الدراسة وتوفير الوضع المناسب لهم للتفوق، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم الطريقة السهلة التي يمكنكم من خلالها الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة أسوان، وذلك عبر موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة والذي أعد خصيصاً من أجل تسهيل حصول الطلاب على نتائجهم دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة ومعاناة البحث في كشوف النتائج المعلقة على الجدران في المدارس، ويترقب الطلاب وذويهم موعد الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة أسوان عبر بوابة أسوان الإلكترونية، وموقع مديرية التربية والتعليم بأسوان، وذلك بالبحث عن النتيجة من خلال رقم الجلوس.

ويسعدنا عبر موقعكم نجوم مصرية أن نقدم لكم روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس، من المواقع الرسمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان، وكذلك البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان.

وسوف ننشر لكم روابط الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وذلك بعد انتهاء أعمال الكنترول الخاصة بتصحيح أوراق إجابة الطلاب بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسوان، حيث يتم حالياً إجراء عمليات التدقيق والمراجعة ومراجعة الدرجات لامتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2018/2019، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان عبر الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019

ويمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها فور صدرو النتيجة، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.

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