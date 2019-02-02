نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 الترم الأول- سجل بياناتك واعرف النتيجة قبل الجميع

نتابع مع طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 الترم الأول، والتي من المقرر أن يتم بدئها يوم 15 يناير في جميع المحافظات، ولهذا نرصد معكم من خلال هذا المقال أخبار إعلان نتيجة إعدادية سوهاج 2019 لحظة بلحظة ليتم عرضها فور ظهورها، كما سنتابع أخبار امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة سوهاج وجميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019

تحتل نتائج الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019، وجميع المحافظات مكانة خاصة واهتمام واسع من جميع أولياء الأمور، وخاصة بعد أن أصبحت الشهادة الوحيدة في مرحلة التعليم الأساسي، بعد تحويل الصف السادس الابتدائي لتكون سنة نقل عادية وليس شهادة، ولهذا تحول اهتمام جميع أباء الطلاب إلى نتيجة الإعدادية، ويشار إلى أنه قد اشتكي عدد من الطلاب من صعوبة امتحان اللغة العربية وطول أسئلة الامتحان.

يمكن لطلاب الصف الثالث معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 الترم الأول، تسجيل الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج برقم الجلوس

حيث تبدأ مديرية التربية والتعليم بسوهاج أعمال تصحيح ورصد وتجميع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج الترم الأول ، من أجل عرضها في أقرب وقت ممكن، حتي لا يطيل الانتظار من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي، وخاصة عقب ظهور نتائج الطلاب في العديد من المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات، ومن ضمنها نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة سوهاج، خلال نهاية الشهر الحالي كأقصى تقدير، على أن يتم توزيعها في المدارس بعد رفعها على البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج بيوم أو يومين، سيتم الانتهاء من امتحانات إعدادية سوهاج غدا الخميس.

نتيجة إعدادية سوهاج 2019

موقع مديرية التربي والتعليم بسوهاج

وكما يحدث في نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات، فسيتم رفع نتيجة إعدادية سوهاج 2019 برقم الجلوس من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية كما سيتم رفع نتائج الطلاب عبر موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لتكون متاحة أمام جميع الطلاب، ويتمنى موقع نجوم مصرية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب الصف الثالث الإعدادي والحصول على أعلى الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم

البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج



مديرية التربية والتعليم بسوهاج



وسنوافيكم بجميع التفاصيل، تابعونا واحفظوا رابط المقال لمعرفة النتيجة فور اعتمادها.

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج