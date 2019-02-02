بوابه نتائج التعليم الأساسي- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 “القاهرة والجيزه والقليوبية”...

بوابه نتائج التعليم الأساسي هي الموقع الرسمي لعرض نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس ، فور اعتمادها من محافظ كل محافظة، فبمجرد أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الأول، يتحول اهتمام جميع الطلاب إلي بوابة نتائج التعليم الأساسي من أجل الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، من خلال رقم الجلوس.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

حيث تعد بوابه نتائج التعليم الأساسي، من أهم مواقع نتائج الشهادة الإعدادية 2019، حيث يتمكن طلاب ثالثة إعدادي من معرفة نتائج الشهادة الإعدادية القاهرة والجيزه والقليوبية، من خلال رقم الجلوس فقط ومن دون الحاجة إلى أي بيانات أخري.

حيث يتم رفع نتائج إعدادية القاهرة بالاسم عبر مديرية القاهرة التعليمية كما سيتم وضع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 عبر موقع مديريه التربية والتعليم بالجيزه، أما عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بالاسم فمن المقرر أن يتم رفعها عبر موقع مديريه التربية والتعليم بالقليوبية.

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 فور اعتمادها ، كما عرضنا الأعوام الماضية نتائج الإعدادية قبل الجميع.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية

نتائج الشهادة الإعدادية 2018 القاهرة والجيزه والقلوبية

حيث تعد نتيجة إعدادية القاهرة وإعدادية الجيزة و إعدادية القليوبية من أكثر نتائج الطلاب التي تشهد معدلات بحث عالية لارتفاع أعداد طلاب الصف الثالث الإعدادي في هذه المحافظات ، ولهذا سيتم عرض نتائج الطلاب لهذه المحافظات من خلال هذا الرابط، عبر بوابه نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)

روابط نتيجة إعدادية القاهرة عبر بوابه نتائج التعليم الأساسي

حيث بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة والقليوبية خلال الأسبوع الحالي وسوف تنتهي بنهايته، لتبدأ أعمال التصحيح والكنترول خلال مطلع الأسبوع القادم، ومن المتوقع إعلان نتيجة إعدادية القاهرة أولا ومن ثم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة وبعد ذلك يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

خلال الأيام القادمة سيتم الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بجميع المحافظات.

انتهي اليوم طلاب ثالثة إعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول بجميع المحافظات.

من هنا نتائج الإعدادية بالقاهرة

نتائج الشهادة الإعدادية 2018 “القاهرة والجيزه والقليوبية”