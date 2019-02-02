معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس مديرية التربية...

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول، اقترب موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، أما الآن تجري اختبارات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، حيث يعيش جميع طلاب محافظة القاهرة في رهبة من الامتحانات التي تجري الأيام الجارية، ولكن الكثير من الطلاب بذلوا كل ما لديهم من جهد وتعب حتي يستطيعوا الحصول علي الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية، حيث يعتبر الصف الثالث الإعدادي من السنوات التعليمية الهامة لدي جميع الطلاب، حتي يستطيعوا الالتحاق بالثانوية العامة، ويكونوا مستعدين لها.

فور الانتهاء من أداء الاختبارات في الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، سوف تزداد عمليات البحث عن نتائج الامتحانات للصف الثالث الإعدادي 2019، حيث يقوم الآن طلاب الشهادة الإعدادية بأداء الاختبارات في جميع المواد الدراسية ومنها: مادة اللغة العربية، ومادة اللغة الأجنبية، ومادة الجبر والإحصاء، مادة الهندسة، مادة العلوم، مادة الدراسات الاجتماعية، مادة الحاسب الآلي، مادة التربية الدينية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 التيرم الأول:

وقد جاءت جميع الاختبارات في كافة المواد الدراسية في مستوي الطالب المتوسط، والطالب الذي قام بالتدريب علي جميع المواد الدراسية، وحل كل تدريبات الكتاب المدرسي، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن اختبارات الشهادة الإعدادية كانت من الكتاب المدرسي ولم تحتوي علي آي أسئلة من الكتاب المدرسي.

الجدير بالذكر أنه عقب الانتهاء من أداء الاختبارات سوف تبدأ عمليات التصحيح والمراجعة، وبعدها تقوم الكنترولات ف محافظة القاهرة بالمراجعة ورصد الدرجات، وفورها يقوم محافظ القاهرة باعتماد النتائج لمحافظة القاهرة وجميع الإدارات التابعة لها، وفورها يستطيع كل طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية معرفة نتيجته من خلال رقم الجلوس والاسم الخاص بكل طالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019:

يقدم لكم فريق نجوم مصرية نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 بمحافظة القاهرة، كما نوفر لكم نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات ومنها: محافظة الجيزة، محافظة الإسكندرية، محافظة المنوفية، محافظة الدقهلية، محافظة القليوبية، محافظة أسوان، محافظة الأقصر، محافظة مرسي مطروح،محافظة السويس، محافظة شمال سيناء، محافظة سوهاج، محافظة جنوب سيناء، محافظة المنيا، محافظة قنا، محافظة أسيوط، لذلك سنوفر لكم الروابط الرسمية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 نصف العام الدراسي، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وبوابة التعليم الأساسي.