برقم الجلوس- نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم “لجميع الصفوف” الترم الأول عبر...

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم بعد رفعها على مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (menoufia.moe.gov.eg)، ويشار إلى أن نتيجة إعدادية المنوفية 2019 بالاسم تكون متاحة بعدها بيومن بالاسم من اعتمادها بجميع المدارس في المحافظة، حيث من المقرر أن تنتهي امتحانات الترم الأول نهاية الأسبوع الحالي وتستغرق أعمال التصحيح أيام قليلة وبعدها يتم عرض نتائج إعدادية المنوفية الترم الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم

حيث أكدت مديريه التربية والتعليم بمحافظه المنوفيه أنه سيتم البدء في أعمال التصحيح والكنترول الخاصة نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم خلال أخر يوم من امتحانات إعدادية المنوفيه الترم الأول.

وتجدر الإشارة إلى أنه سنتابع معكم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي من خلال هذا التقرير جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة المنوفية ، وسيتم تحديث المقال ووضع روابط مباشره للحصول على نتيجة إعدادية المنوفيه، لتوفير عناء البحث على جميع الطلاب.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

للحصول على نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتائج الإعدادية فور اعتمادها.

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (menoufia.moe.gov.eg)

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2018 الترم الثاني

حيث يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة المنوفية، من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (menoufia.moe.gov.eg)

ومن ثم اختيار نتائج الشهادة الإعدادية 2019

وبعد ذلك اختيار نتائج الامتحانات

وإدخال رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة.

متابعة نتيجة إعدادية المنوفية