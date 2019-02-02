نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول 2019 عبر البوابة الالكترونية لمحافظة...

ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الاعددي ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة للفصل الدراسي الأول 2019 عبر البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة برقم الجلوس، بعد أن انهوا امتحاناتهم منذ إسبوع تقريباً، وامتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة البحيرة مرت بسلام ولم تحدث أي عائق أو مشكلة، ومديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة لم تتلقى أي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم، حيث أن امتحانات اعدادية البحيرة الترم الأول 2019 كانت في مستوى الطالب المتوسط وأسئلة الامتحانات جاءت من داخل محتوى الكتاب المدرسي.

من خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر كافة الأخبار الخاصة بـ نتجية الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول 2019، ونشر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة، وسيتم إخباركم فور الاعلان عنها عبر بوابة البحيرة الالكترونية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة الأستاذ “محمد سعد” عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الترم الأول 2019 بلغ عددهم “92022” طالب وطالبة، وتم توزيعهم في “562” لجنة على مستوى الـ18 إدارة تعليمية، و عدد المراقبين كان “1487” مراقب وبلغ عدد الملاحظين “10804”، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أيضاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات واللجان.

سنقوم بنشر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول فور ظهورها، وسننشر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط.

البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول 2019 وذلك من خلال رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة برقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة اعدادية البحيرة.

البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة

فور الانتهاء من كافة اجراءات التصحيح والرصد، سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019 من خلال رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة برقم الجلوس.