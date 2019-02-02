نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف 2019 الترم الأول مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019 الترم الأول، نتابع معكم من خلال موقعكم نجوم مصرية، كما نتابع موعد الإعلان عنها، التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، أما الآن يعيش جميع الطلاب حالة من القلق والتوتر في انتظار ظهور نتائج الامتحانات، والجدير بالإشارة أن عمليات التصحيح قد بدأت كما أوشك أعمال الكنترول علي الانتهاء.

سنوفر لكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول بمحافظة بني سويف وجميع الإدارات وهي( إدارة لفشن، وإدارة بيا، وإدارة بني سويف، وإدارة سمسطا، وإدارة أهناسيا، وإدارة ناصر، وإدارة الوسطي)، وذلك عقب اعتمادها من المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، حيث من المقرر أن ترفع النتائج عبر مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، وعلي الفور يتمكن كل طالب من الاستعلام عن النتائج من خلال رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف:

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي بدأت يوم الخميس الموافق 17 يناير، وانتهت يوم الخميس الماضي 27 يناير 2019، في كافة المواد الدراسية وهي( مادة اللغة العربية، مادة اللغة الإنجليزية، مادة العلوم، مادة الهندسة، مادة الجبر والإحصاء، مادة الدراسات الاجتماعية، مادة التربية الدينية، مادة التربية الفنية، مادة الحاسب الآلي).

تمت عمليات الاختبارات في أمان وسلام تام، ولم تلتقي مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف آي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، ومن خلال هذه المقالة نوفر لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الامتحانات والمجموع الكلي، والجدير بالذكر أن مادة اللغة العربية من 40 درجة، ومادة اللغة الإنجليزية من 30 درجة، ومادة الرياضيات من 30 درجة، ومادة العلوم 20 درجة، ومادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة، وتمنياتي لكم بمزيد من النجاح والتفوق.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول:

مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

مازالنا نتابع معكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول محافظة بني سويف، نتابع معكم لحظة بلحظة آخر الأخبار عن نتيجة الشهادة الإعدادية التي يترقبها جميع الطلاب، ومن المتوقع الإعلان عنها فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، فتابعونا.