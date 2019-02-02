بوابة القاهرة التعليمية- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة بالاسم الترم الأول

بوابة القاهرة التعليمية هي الموقع الرسمي لمدرية التربية والتعليم بالقاهرة، ولهذا فأنه يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2019 الترم الأول عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية، لجميع الصفوف التعليمية بالمرحلة الإعدادية، من الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، كما سيتم إعلان نتائج إعدادية القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، ولمعرفة جميع أخبار نتيجة إعدادية القاهرة 2019، تابعونا من خلال هذا المقال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم

حيث يرصد موقع نجوم مصرية أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم، حيث من المقرر أن انطلقت الامتحانات اليوم السبت، وسط قلق وتوتر من جانب جميع الطلاب، كما يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم قد قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة ونجاح امتحانات الإعدادية في القاهرة، حيث انتهي طلاب ثالثة إعدادي من أداء امتحانات إعدادية القاهرة.

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة، الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 76.6% .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)



اكتب اسمك ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر واعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة قبل الجميع.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

بوابة القاهرة التعليمية

حيث يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي بالحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة الترم الأول، من خلال موقع بوابة القاهرة التعليمية، بعد أن يتم اعتمادها من جانب محافظ القاهرة، فقط برقم الجلوس، من خلال الخطوات التالية :

كما يشار إلى أنه يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ، في جميع المدارس بالمحافظة بعد أن يم توزيعها على جميع الإدارات التعليمية.

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة