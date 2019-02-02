رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2019 برقم الجلوس من خلال البوابة الالكترونية...

انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 في محافظة الشرقية، يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 بمادة الدراسات الاجتماعية، حيث بدأت يوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 بمادة اللغة العربية، وقد ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في معظم المحافظات المصرية خلال الأيام السابقة، ومن المنتظر ظهور النتيجة في محافظة الشرقية خلال الساعات القادمة أو بداية الأسبوع القادم، ولذلك سوف نقوم بنشر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، لتتمكنوا من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2019 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019

هذا وقد أكد الأستاذ رمضان عبد الحميد حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، من خلال عقد اجتماع مع مسئولين مديرية التربية والتعليم في الشرقية بأن يتم استعداد المديرية لامتحانات الشهادة الإعدادية التي تعد من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب، بالإضافة إلى التعاون بين مديرية التربية والتعليم والأجهزة الامنية في المحافظة وذلك لزيادة التأمين على عملية الامتحانات.

هذا وقد كان عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا لامتحانات الترم الاول في محافظة الشرفية لهذا العام “118981” طالب و طالبة، وقد تم توزيعهم على 664 لجنة إمتحانية، وذلك في 20 إدارة تعليمية، هذا وقد انتهت اعمال التصحيح يوم الثلاثاء الموافق 29-1-2019، وذلك داخل كنترولات محافظة الشرقية وبعدها ستبدأ أعمال الرصد والتجميع والمراجعة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالشرقية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 في محافظة الشرقية، من خلال الدخول عبر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، هذا ومن المتوقع ان تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، الإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 في أول أيام الأسبوع القادم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الكنترولات داخل المحافظة، وبعدها سوف ترفع عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس فقط.

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

سنتابع معكم كل ماهو جديد عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 في محافظة الشرقية، وسنعلمكم فور ظهورها رسميآ عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية.