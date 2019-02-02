بيان عاجل…بشأن صرف مرتبات ومكافئات الموظفين علي أساسي 2019

شهدت الفترة الماضية حالة من الجدل بشأن مطالب المعلمين بربط المرتبات والمكافئات الخاصة بالامتحانات علي اساسي2019، وحيث تضامن عدد كبير من اعضاء مجلس النواب المصري مع مطالب المعلمين وتقدموا بطلبات عاجلة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال للمطالبة بربط المرتبات والمكافئات الخاصة بالمعلمين علي اساسي 2019.

بيان عاجل بشأن صرف مرتبات ومكافئات الموظفين

ومن جانبه قال النائب خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة في محافظة سوهاج، بأنه قد تقدم بطلب احاطة للدكتور علي عبدالعال، وموجه الي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن مطالب المعلمين بجعل المرتبات والمكافئات علي أساسي 2019، مشيرا الي انه لن يتم اصلاح التعليم بدون توفير حياه كريمة للمعلمين في مختلف مدارس الجمهورية.

وقال ابو زهاد في تصريحات اعلامية منذ قليل، لقد وصلني شكاوي المئات من المدرسين يطالبون بإصلاح الخلل الواضح في مرتبات المعلمين، حيث تقوم الوزارة بصرف رواتب ومكافئات المعلمين والعاملين بالوزارة علي اساسي 2018 وهو أمر يحتاج تفسير وتوضيح من وزير التعليم داخل قبة المجلس.

وهناك فجوة حقيقية في مرتبات المدرسين يعانوا منها منذ فترة لذلك لابد من الوقوف معهم ومساندتهم، وهناك تناقضا في رواتب المعلمين مما جعلهم يصرخون ويطلقون هشتاجات للتعبير عن مشاكلهم.

وأوضح ابو زهاد في حديثة، بأن هناك تمييز واضح من قبل الوزارة، وتفرقة بين العاملين بالمدارس والعاملين داخل الوزارة، حيث جمع المدرسين والعاملين بالتربية والتعليم يصرفون مكافأة الامتحانات بواقع 200 يوم، وهذا في الوقت الذي يقوم فيه العاملين والمنتدبين لديوان وزارة التربية والتعليم بصرف مكافأة الامتحانات بواقع من 700 ل900 يوم.