نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج ومحافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج قد اقترب موعد صدورها وذلك عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج،وتعد هذه المحافظة من أكبر محافظات الصعيد، ويذكر أن نسبة النجاح كانت فى العام السابق 77%، وسوف تظهر النتائج عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج برقم الجلوس الخاص بالطالب، ومن المنتظر أن يتم إعتماد النتيجة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج خلال الساعات القليلة القادمة ، وبعدها يتم إعلان النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج

وسوف نقدم الى جميع الطلاب والطالبات فى محافظة سوهاج رابط الإستعلام عن النتيجة فور ظهورها، وفقط يتم إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على كلمة بحث، وسوف يظهر أمامك بيان كامل باسم الطالب والدرجات التى حصل عليها فى كافة المواد:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط خلال الساعات القليلة القادمة، وبعد اعتمادها من قِبل محافظ أسيوط السيد اللواء جمال نور الدين، حيث أن أعمال التصحيح وجمع الدرجات قد انتهت بالفعل ولم يبقى سوى اعتمادها والإعلان عنها ورفعها على موقع البوابة الإلكترونية محافظة أسيوط.

ويمكن الآن لكل الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط من خلال رابط البوابة الإلكترونية محافظة أسيوط من هنا، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق الدائم.