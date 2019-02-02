“رابط رسمي” هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 الترم الأول -نصف العام- برقم...

ما يقرب من 71 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 425 لجنة في 11 إدارة تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج قاموا بأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 والتي بدأت يوم الأربعاء الموافغق 16-1-2019 وانتهت يوم الاثنين الموافق 21-1-2019، وقد أكد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ عمر شلتوت أنه تم تقسيم الامتحانات داخل محافظة سوهاج إلى قطاعات شمال وجنوب ووسط، حيث يضم قطاع جنوب جرجا والبلينا والمنشأة،أما قطاع شمال فيضم طهطا وطما وجهينة، أما قطاع وسط فيضم ساقلته وأخميم وسوهاج والمراغة ودار السلام.

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2019

من خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نتابع معكم لحظة بلحظة أخبار إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج، وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه قام بالمرور على بعض لجان الامتحانات أثناء أداء الطلاب لبعض الامتحانات وتأكد من عدم وجود شكاوى أو صعوبات تعوق دون تهيئة جو مناسب وملائم لجميع الطلاب حتى يستطيع الجميع أن يركز في الإجابات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية بسوهاج

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2019 بالمحافظة سوف يتم إعلانها عقب الانتهاء من أعمال الكنترولات المتلقة بالرصد والتجميع والمراجعة، كما أعلن سيادته ان النتيجة سوف يتم رفعها عقب اعتمادها عبر بوابة سوهاج الإلكترونية من خلال هذا الرابط

فمن خلال الرابط السابق يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط.