“هنا رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط الترم الأول برقم الجلوس عبر مديرية التربية...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة اسيوط برقم الجلوس سوف نتعرف عليها من خلال هذا الموضوع، فقد قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أن نتائج إعادادية أسيوط الترم الأول سوف يتم إعلانها مطلع شهر فبراير المقبل، على أن يتم مراعاة الدقة الكاملة أثناء القيام بأعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ليحصل كل طالب على درجاته كاملة في نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة أسيوط، مطمئنًا الجميع أن أعمال التصحيح تسير بشكل منتظم.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة اسيوط

للدخول على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط اضغط هنــــــــا “لم تظهر بعد”.

تحديث: قال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن أعمال تقدير درجات نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بدأت أمس السبت بمشاركة 2037 معلم ومعلمة موزعين على 6 مقرات، مطالبًا المصححين بضرورة التأني في أعمال التصحيح والمراجعة لأن في التأني السلامة ولتحقيق الحيادية والإنصاف بين الجميع، مؤكداً أنه يتم التصحيح في جو هادئ بعد تذليل العقبات بمقرات التقدير.

سوف تكون نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 أسيوط بالاسم فقط متاحة للجميع عبر موقع مديرية التربية والتعليم المعروف بالبوابة الإلكترونية، فضلاً عن نشرها في جميع مدارس المحافظة عقب اعتمادها من قبل المحافظ جمال نور الدين بحوالي 24 ساعة كاملة، حيث أن الجميع يترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة اسيوط على نار أحر من الجمر، ولذلك تسعى مراكز التصحيح إلى سرعة الانتهاء من أعمالهم بكل دقة وحذر.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط موقع فيتو يعد من أبرز المواقع التي تنشر نتائج الامتحانات 2019 بجانب موقع اليوم السابع، ونحن في نجوم مصرية نعمل على نقل تغطية شاملة لكافة الجوانب المحيطة بنتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الأول في تلك المحافظة بكافة الإدارات التعليمية.

نقدم لكم نتيجة الصف الثالث الاعدادي في إدارة الغنائم التعليمية، إدارة صدفا التعليمية، إدارة ابنوب التعليمية، إدارة الفتح التعليمية، إدارة منفلوط التعليمية، إدارة ابو تيج التعليمية، إدارة أسيوط التعليمية، إدارة ديروط التعليمية، إدارة القوصية التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط برقم الجلوس 2019 تمثل الشغل الشاغل تفكير أولياء الأمور والطلاب منذ انتهاء امتحانات الإعدادية يوم الخميس الموافق 24 يناير، والآن تجري أعمال التصحيح على قدم وساق، حيث يرغب الجميع في الاستعلام عن الدرجات من أجل الاطمئنان على المجهود المبذول طوال العام الدراسي.

الجدير بالذكر أن نسبة نجاح الفصل الدراسي الثاني العام الماضي بلغت 67.91%، تقدم لأداء الامتحانات 60 ألفًا و630 طالبًا وطالبة نجح منهم 40 ألفًا و962 طالبًا وطالبة، بينما وصلت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 74.62%، وعن نسبة نجاح المكفوفين فقد بلغت 50% وأخيراً نسبة نجاح للصم والبكم وضعاف السمع وصلت إلى 75.6%.

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 عن طريق كتابة رقم الجلوس والإدارة التعليمية في تعليق بأسفل الخبر.