تابع نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية| هنا رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث الإعدادي نصف العام 2019...

متابعة يومية، ولحظية، لظهور نتائج الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات المصرية، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، والتي انتهى جميع الطلاب من أدائها منذ ما يقترب من أسبوعين، ومنذ الانتهاء من الامتحانات يتطلع الطالب للتعرف على موعد الإعلان عن النتائج، ويتابع معكم موقعنا كل ما يتعلق من أخبار عن نتائج المحافظات المصرية، نتائج منتصف العام، ويعرض رابط الاستعلام المباشر عن نتائج الإعدادية، كما يقوم بتقديم خدمة متميزة في استخراج النتائج للطلاب وإرسالها لبريدهم الإلكتروني. نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

أعلن السيد شاهين، محافظ المنوفية، الانتهاء من أعمال تصحيح نتائج الطلاب، بعد مراجعتها بشكل جيد، ليحصل كل طالب على حقه، وتنتظر النتيجة اعتمادها والإعلان عنها،في مراكز المحافظة جميعها،تلا – الشهداء – منوف – السادات – الباجور – قويسنا – أشمون – شبين الكوم، كما يتم فتح باب التظلم على النتائج بعد الإعلان عنها على المواقع الرسمية بيومين.

الاستعلام هن نتيجة الإعدادية بمحافظة المنوفية

متابعة موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية للتعرف على آخر الأخبار. الدخول على رابط الاستعلام المباشر عن نتيجة الإعدادية بالمنوفية من هنا. إذا لم يعمل ادخل هنا. إدخال رقم الجلوس وضغط”بحث عن النتائج”.

توزيع درجات النتيجة

المادة الدرجة لغة عربية 30 درجة رياضيات 30 درجة انجليزي 20 درجة دراسات 20 درجة علوم 20 درجة المجموع النهائي 140 درجة

وجدير بالذكر أن المواد: الكمبيوتر – التربية الدينية – التربية الرياضية – المجالات، لا يتم احتساب درجاتها في مجموع منتصف العام ولا نهاية العام، على أن يتم إضافة درجات المواد في التيرم الأول إلى التيرم الثاني واحتساب المجموع النهائي من 280 درجة.

من الهام الإشارة أن درجات المجالات لا يتم احتسابها، وكذلك التربية الفنية والرياضية والكمبيوتر، كما يتم إضافة درجات منتصف العام على درجات نهاية التيرم الثاني وحساب المجموع النهائي للطلاب من 280 درجة.

يتم احتساب مجموع درجات التيرم الأول، من أصل 140 درجة، على درجات التيرم الثاني ليكون المجموع 280 درجة، ولا يتم احتساب درجات التربية الفنية والكمبيوتر والمجالات.