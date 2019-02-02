حقيقة إقرار عقوبة تمجيد صدام حسين في العراق

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم السبت، توضيحا حول ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفرض عقوبة على من يمجد الرئيس الراحل صدام حسين، مؤكدا عدم صحة هذه الشائعات.

وأكد مجلس القضاء الأعلى، عدم إصداره قرارا يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبة على ذلك.

وقال المجلس إنه "لا صحة للأخبار المتداولة حول إصدار قرار يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبة لذلك".

وأضاف: "تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما، ومن ثم عقوبة ذلك الفعل من اختصاص مجلس النواب حصرا، باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستوريا. لا يوجد قانون إلى الآن بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي". بحسب روسيا اليوم.

يأتي هذا البيان، بعدما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، "شائعات" تفيد بإقرار عقوبة قاسية على من يمجد صداك حسين، حيث قد تصل إلى 15 سنة سجن، إلا أن الجهات الرسمية نفت ذلك جملة وتفصيلا.