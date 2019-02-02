“محافظة بني سويف” رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف تيرم أول 2019...

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم اول 2019 بمحافظة بني سويف على موقع مديرية التربية والتعليم لنتائج الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف لنتائج 2019 نتابع من خلال المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي نتائج الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2019 بالعديد من المحافظات المصرية، فقد صرح المسئولين بمحافظة الغربية والدقهلية والشرقية والمنوفية بأن نتيجة الشهادة الإعدادية ستعلن قريبا، وذلك للفصل الأول 2019، ومن خلال هذا التقرير سنعرض لكم أسهل الطرق للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وكذلك نتائج جميع المحافظات المصرية من خلال جدول مجمع لجميع روابط الاستعلام عن النتائج بجميع المحافظات، نعرضها عليكم على موقعنا فور أن يتم الإعلان عنها على بوابة التعليم الأساسي، وذلك باستخدام رقم الجلوس لكل طالب، وتقوم بوابة التعليم بعرض نتائج امتحانات التعليم الأساسي في بجميع المحافظات المصرية.

رابط مديرية التربية والتعليم لنتائج الشهادة الاعدادية بني سويف تيرم أول 2109

ومن الجدير بالذكر أنه نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة بني سويف سيتم اعتمادها خلال ساعات من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

هنا رابط الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظةبني سويف تيرم أول 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بينى سيوف تيرم أول 2019

طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة بني سويف

ويمكن الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول لنصف العام لمحافظة بني سويف للعام الدراسي 2018/2019 باتباع التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول جميع المحافظات

وقد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المحافظات، وكذلك تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات جميع المواد لجميع المحافظات، وتعمل الكنترولات حاليا على رصد الدرجات وحصر أسماء الطلاب والطالبات الأوائل على كل محافظة، وذلك تمهيدا لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكل محافظة وإعلانها على موقع مديرية التربية التعليم لكل محافظة، وينتظر أولياء الأمور والطلاب الإعلان في أقرب وقت، لذلك يرتفع البحث عن بوابة التعليم الأساسي ويرتفع الدخول عليها للتعرف على النتائج فور ظهورها من خلال رابط مديرية التربية والتعليم لنتائج 2019

رابط مديرية التربية والتعليم لنتائج 2019

رابط مديرية التربية والتعليم لنتائج 2019 بجميع المحافظات

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2018 وجميع المحافظات الترم الثاني

انتهت الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية الصف بجميع محافظات مصر وذلك للتيرم الأول 2019، وكذلك تم الانتهاء من أعمال تصحيح المواد الدراسية، وتنتظر اعتمادها من وكلاء وزارة التربية والتعليم والسيد وزير التعليم تمهيدا للإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام 2019، ويم إعلان النتائج على مواقع بوابة التعليم الأساسي المصرية بجميع المحافظات.

وقد انتهت أعمال الامتحانات دون تلقي الوزارة شكاوى بخصوصها، ولم تتلقى أيضا شكاوى غش بين الطلاب، وجاءت الأسئلة في متناول الطالب العادي من المقررات الدراسية بكتاب وزارة التربية والتعليم، ومن الجدير بالذكر انتهاء الكنترولات من أعمال رصد الدرجات ومراجعتها، تمهيدا للإعلان عن أسماء الأوائل ثم الإعلان عن نسب النجاح والإعلان عن ظهورها على المواقع، والتعرف على النتائج من خلال الموقع الرسمي الحكومي للوزارة، بوابة التعليم الأساسي.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي ورابط المحافظة التي تتبعها

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة بحث.

الاستعلام عن النتيجة يتم برقم الجلوس، وسوف نوافيكم بالنتائج فور الإعلان عنها بمتابعتنا للنتائج لحظة بلحظة، ومتابعة آخر أخبار النتائج وآخر تصريحات السيد وكياء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات حول موعد الإعلان عن النتيجة. جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي على المواقع الرسمية الخاصة بالمحافظات المختلفة، يتم نشرها مباشرة على شكل قوائم بالنتائج وأرقام الجلوس في مدارس المحافظات المتنوعة، كما تقدم محافظة القاهرة خدمة خاصة لطلاب التعليم الأساسي، وهي التعرف على النتائج من خلال الرقم 09000100، وذلك قبل نشرها في المدارس بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات المختلفة، تعكف حالياً على الانتهاء من رصد الدرجات في الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019، هذا وقد انتهت عمليات رصد الدرجات في العديد من المحافظات، تمهيدا لعرض النتيجة على السادة المحافظين بمختلف المحافظات، وذلك لاعتمادها ونشرها في نفس اليوم على مواقع المديريات التعليمية ليستعلم عنها التلاميذ والتلميذات بواسطة أرقام جلوسهم في الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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