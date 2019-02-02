يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الايطالي | مشاهدة كريستيانو رونالدو مباشر | يلا شوت juventus

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يستضيف يوفنتوس نظيره بارما على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى.

يوفنتوس يسعى لمداواة جراحه بعد الخروج من كأس إيطاليا بهزيمة كبيرة أمام أتلانتا 3/0 في بيرجامو، ويرغب في العودة أمام بارما.

ويغيب عن يوفنتوس العديد من اللاعبين بسبب الإصابة مثل كيليني وبونوتشي، وبطبيعة الحال مؤخراً بارزالي وكوادرادو.

يوفنتوس يستعيد خدمات النجم ماريو ماندزوكيتش من جديد، بعد غيابه عن الفريق الشهر الماضي، وقبل حوالي أسبوعين من لقاء أتلتيكو مدريد بثمن نهائي دوري الأبطال.

قائمة يوفنتوس لمواجهة بارما

موعد مباراة يوفنتوس وبارما

تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساءً 9:30 بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة ومعلق مباراة يوفنتوس وبارما

تُذاع المباراة على قناة "Bien sports HD4" القطرية

وأعلنت القناة عن تعيين الجزائري "حفيظ دراجي" ، معلقاً على المباراة ليضيف لها ما يلزم من الحماس.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

حراسة المرمى: بيرين

الدفاع: سبينازولا، روجاني، كاسيريس، كانسيلو

الوسط: بيانيتش، خضيرة، بيرنارديسكي

الهجوم: كريستيانو، ماندزوكيتش، ديبالا