“هنا” الاستعلام عن نتيجة الاعدادية محافظة المنوفية تيرم أول 2019 : نتائج الشهادة...

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للتيرم الأول 2019، هذا وقد صرح الأستاذ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أن المؤشرات الأولية لنسبة النجاح للتيرم الأول بمحافظة الفيوم تدور حول 80%، وبخصوص نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية، فسنتابع معكم أخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ ومرسى مطروح، ومن المتوقع إعلان نتائج باقى المحافظات اليوم أو غداً، وسنعرض لكم جميع روابط نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019.

ومن الجدير بالذكر ما صرح به وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث صرح بما يلي:

نسبة النجاح للصم وضعاف السمع في التيرم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة قد بلغت 88.73%

نسبة النجاح في الإعدادية المهنية بالمحافظة بلغت 51.95%،

نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية للمكفوفين قد بلغت 77.27%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة الجيزة

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة الجيزة بعد اعتمادها منذ قليل من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

هنا رابط الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية تيرم أول 2019

طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة الجيزة

ويمكن الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول لنصف العام لمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2018/2019 باتباع التالي:

الاستعلام عن نتيجة الاعدادية تيرم أول 2019 بمحافظة القاهرة والجيزة وجميع محافظات الجمهورية للفصل الأول 2019 وذلك عن طريق مواقع مديرية التربية والتعليم لنتائج الإعدادية، تابع معنا نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية .. الشرقية .. الغربية .. البحيرة .. وجميع المحافظات المصرية، ومرفق بالمقال جداول تفصيلي لجميع روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك لسهولة معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي، هذه الروابط يتم من خلاها نشر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019، ويتم إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي بعد اعتمادها من قبل وكلاء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات، ثم يتم نشر النتائج بعدها على مواقع مديريات التربية والتعليم لنتائج الإعدادية، ويتم الاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الجلوس، ونتابع معكم على موقعنا آخر أخبار النتائج.

الاستعلام عن نتيجة الاعدادية تيرم أول 2019 بجميع المحافظات

الاستعلام عن نتيجة الاعدادية تيرم أول 2019

اقترب موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لنتائج التيرم الأول للعام الدراسي 2018-2019، والتي انتهت جميع أعمال المراجعة للنتائج وعمل قوائم بدرجات الطلاب، ويتم نشر النتائج على مواقع المحافظات المختلفة، موقع مديريات التربية والتعليم، ثم عمل قوائم ورقية يتم توزيعها في اليوم التالي على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، ويكون فيها النتيجة ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة المنوفية وكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. لا تعمل المواقع الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات إلا بعد أن يتم نشر جميع النتائج عليه، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب بالمرحلة الإعدادية.

خطوات الحصول على رابط نتيجة الإعدادية 2018 جميع المحافظات

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي للمحافظة المراد الاستعلام عن نتائجها قم بإدخال رقم الجلوس يتم اختيار المرحلة التعليمية (الشهادة الإعدادية) اضغط كلمة بحث.

الاستعلام عن نتيجة الاعدادية تيرم أول 2019 ورابط نتيجة الإعدادية جميع المحافظات

الاستعلام عن نتيجة الاعدادية تيرم أول 2019

وسوف يتم الكشف عن النتائج تبعاً لكل محافظة حسب الانتهاء من أعمال التصحيح الجارية في كافة المدارس، وقد شدد وزير التعليم على ضرورة إعطاء كافة الطلاب حقهم في التصحيح وعدم التسرع في إعداد النتيجة حتى لا يظهر أي أخطاء في التصحيح أو في أعمال رصد الدرجات.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

انتهى طلاب المرحلة الإعدادية لسنوات النقل، الصف الأول والصف الثاني وكذلك الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحاناتهم، وتم الانتهاء من تصحيح جميع المواد أولا بأول، ويتم تجميعها ومراجعتها واعتمادها من خلال وكلاء وزارة التربية والتعليم في كل محافظة، تمهيدا لنشرها بعدها بيوم أو بيومين، ويتم نشر أخبار ظهور النتائج على مواقع المديريات التعلمية.تظهر نتائج المرحلة الإعدادية تباعا في المدارس في كل محافظة، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، وتفريغ النتائج والأسماء بأرقام الجلوس وتوزيعها على المدارس، ويتم الإعلان عن بعض النتائج على المواقع الإلكترونية لبعض المحافظات.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحويل الصف السادس الابتدائي من شهادة ومرحلة تعليمية، أصبح الصف السادس مجرد سنة من سنوات النقل العادية بمرحلة التعليم الأساسي، وتنتهي هذه المرحلة التعليمية بالحصول على الشهادة الإعدادية المتممة لهذه المرحلة الدراسية وبالرغم من ذلك ما تزال نتيجة الصف السادس الابتدائي تمثل شهادة في نظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

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“محافظة الإسماعيلية” معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية التيرم الأول 2019 نتائج 3 إعدادي بجميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج نتيجة التيرم الأول الثالث الإعدادي 2019 : أسهل طرق الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للنتائج

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