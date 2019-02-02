“محافظة الإسماعيلية” معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية التيرم الأول 2019 نتائج...

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الآن هنا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيىلية خلال ساعات وكذلك نتائج الصف الثالث الإعدادي بسائر المحافظات التي لم تُعلن نتائج الشهادة الإعدادية بها بعد، فنتيجة محافظة الإسماعيلية تيرم أول 2019 أصبحت قاب قوسين أو أدنى، فقد صرح منذ قليل وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه يتم العمل حاليا على تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية من الكنترولات المختلفة بالمحافظة بعدما تم الانتهاء من مراجعة نتيجة الصف الثالث الإعدادي لنصف العام 2019 بعموم محافظة الإسماعيلية، ومن المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة اليوم، وسيتم اعتمادها من محافظ الإسماعيلية ثم إعلانها، ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية بعد اعتمادها وتحميلها على موقع نتائج المحافظة يتم ذلك من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اضغط من هنا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة الجيزة
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة الجيزة بعد اعتمادها منذ قليل من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
نتائج الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019
هنا رابط الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية تيرم أول 2019
طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة الإسماعيلية
ويمكن الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول لنصف العام لمحافظة الإسماعيلية للعام الدراسي 2018/2019 باتباع التالي:
كما سنتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019، بجميع محافظات الجمهورية والتي ستتوالى إعلان النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية بنهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم، وذلك بعد أن انتهت جميع المحافظات من امتحانات جميع المراحل الدراسية منذ أكثر من أسبوع، وبذلك بدأ البحث الآن نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 بشكل كبير على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع ظهور النتائج بين الحين والآخر على مواقع المحافظة الإلكترونية.
نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2018 الفصل الدراسي الأول
انتهت أعمال تصحيح أوراق امتحانات المراحل الدراسية المختلفة وانتهت أعمال رصد وتجميع الدراجات لجميع الطلاب وأيضا مراجعتها، وقد تواردت أنباء عن ظهورها في بعض مدارس المحافظة، وتنتظر باقي النتائج أن يقوم السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة باعتماد نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية تمهيدا للإعلان عن ظهورها على موقع المحافظة الرسمي، ثم الإعلان عن النتيجة على الموقع الإلكتروني للمحافظة.
معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية التيرم الأول 2019
مؤشرات نسب النجاح في بعض المحافظات
- الإسكندرية: مؤشرات نسبة النجاح بالمحافظة 85%.
- كفر الشيخ: مؤشرات نسبة النجاح 90%.
- السويس: مؤشرات نسبة النجاح 82%.
- أسوان: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75%.
- محافظ الأقصر: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75 %.
- محافظ مطروح: نمؤشرات سبة النجاح 82 %
- محافظ القاهرة: مؤشرات نسبة نجاح 78%
- محافظة الجيزة: مؤشرات نسبة نجاح بلغت 82%.
كيفية التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019
- ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بكل محافظة
- اضغط على أخبار النتائج وستظهر لكم صفحة النتائج
- في حال ظهور النتائج يبدأ الموقع العمل، قم باختيار المرحلة الدراسية
- قم بإدخال الفصل الدراسي
- قم بإدخال رقم الجلوس
- اضغط كلمة البحث في النتائج.
نتيجة الإعدادية تيرم أول 2019 مواقع نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر
من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.
نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019
نتيجة الصف الثالث الإعدادي على المواقع الرسمية الخاصة لنتائج المحافظات المختلفة، أو يتم نشرها مباشرة على شكل قوائم بالنتائج وأرقام الجلوس في مدارس المحافظات المتنوعة، كما تقدم محافظة القاهرة خدمة خاصة لطلاب التعليم الأساسي، وهي التعرف على النتائج من خلال الرقم 09000100، وذلك قبل نشرها في المدارس بالمحافظة.