هنا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم أول برقم الجلوس والاسم: نتائج الصف الثالث الإعدادي...

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم أول الفصل الدراسي الأول لمحافظات الدقهلية .. المنوفية ..الشرقية .. الغربية، وكذلك محافظات الصعيد، محافظة أسوان، محافظة المنيا، محافظة قنا، ومحافظة سوهاج، وجميع محافظات الجمهورية والتي انتهت أعمال الامتحانات فيها للمرحلة الإعدادية لسنوات النقل وينتظر جميع الطلاب الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المصرية للتعرف على النتائج، وسنتابع معكم أخبار ظهور النتائج والمواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة.

وقد انتهت امتحانات المرحلة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، وأوشكت أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لجميع الدرجات على الانتهاء، وتقوم المواقع الإلكترونية الرسمية لمديريات التربية والتعليم لكل محافظة بالإعلان عن نتائج المراحل الدراسية فيها فور الانتهاء منها.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم أول

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019 بجميع محافظات مصر

تابعونا أعزائنا طلاب الشهادة الإعدادية على موقعنا في متابعة يومية للمحافظات التي ستعلن بها نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال ما يستجد من أخبار على المواقع الإلكترونية الرسمية للمحافظات أو ظهورها في المدارس بشكل مباشر.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

نعرض عليكم نتائج محافظات الصعيد فور الإعلان عنها على مواقع مديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، والتي يتم نشر أخبار الانتهاء من مراجعة النتائج عليها، ومن ثم يتم اعتماد النتائج من السادة وكلاء مديرية التربية والتعليم بالمحافظات الخمسة، محافظة أسوان .. أسيوط، ..المنيا .. قنا ومحافظة سوهاج، ثم يتم نشرها على المواقع الخاصة بالنتائج، والتي لا تعمل إلا في حال الانتهاء من جميع النتائج ونشرها على المواقع الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة.

طريقة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة المطلوب البحث عن النتائج فيها.

الدخول على موقع النتائج لكل محافظة.

إدخال الاسم ورقم الجلوس.

إدخال اسم المرحلة الدراسية المطلوب الاستعلام عنها.

اختيار الفصل الدراسي الثاني

اضغط على البحث عن النتائج.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

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“محافظة الإسماعيلية” معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية التيرم الأول 2019 نتائج 3 إعدادي بجميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج نتيجة التيرم الأول الثالث الإعدادي 2019 : أسهل طرق الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للنتائج

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