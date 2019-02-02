معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس تيرم أول: رابط الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي...

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم أول ، متابعة على مدار الساعة لنتيجة الصف الثالث الإعدادي، وذلك بجميع المحافظات المصرية، وذلك بعد أن انتهت أعمال الامتحانات فيها، وحالياً تتم عمليات الرصد للدرجات، وانتظار ظهور النتيجة، وسوف نوافيكم بالموقع الإلكتروني الخاص بكل محافظة من خلال هذا المقال، وذلك حتى نسهل عليكم التعرف على نتيجة امتحانات محافظة الشرقية .. الغربية ..الدقهلية .. القليوبية .. المنوفية .. وجميع محافظات الجمهورية الأخري، حيث سنعرض عليكم جدول مفصل لروابط الاستعلام ومعرفة نتائج الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

ويتوقع ظهور النتائج خلال الساعات القادمة بمعظم المحافظات المصرية، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.

وسنتابع معكم أبنائنا الطلاب نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول، فتابعوا معنا وداوموا على زيارة المقال لتكون على علم بكل ما يستجد من أخبار بخصوص موعد إعلان النتيجة، كما أن النتيجة سيتم تحميل الرابط الخاص بها لحظة إعلانها على هذا المقال.

لم يتم تلقي أعداد من الشكاوى من الطلاب أو السادة أولياء الأمور عن صعوبة الامتحانات أو انتشار الغش، كما في سنوات سابقة.تم الانتهاء من أعمال رصد وتجميع الدرجات، ومراجعة الدرجات لضمان دقتها، وعمل قوائم بالنتائج يتعرف الطالب عليها برقم الجلوس، وينتظر اعتماد تلك القوائم من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم في كل محافظة، ويتم إرسال تلك القوائم فيما بعد، مباشرة، إلى المدارس.

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

مؤشرات نسب النجاح في بعض المحافظات

السويس: مؤشرات نسبة النجاح 82%.

مؤشرات نسبة النجاح 82%. أسوان: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75%.

مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75%. محافظ الأقصر: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75 %.

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