فوائد الشاى الأخضر وكيفية تناوله بالطريقة الصحيحة وتجنب أضراره

يبحث الكثير عن فوائد الشاى الأخضر فى مواقع التواصل الإجتماعى الشهيرة، ويعتبر الشاى الأخضر من أكثر المشروبات شهرة فى حياتنا، فالكثير منا يفضلون تناوله عن الشاى الأحمر لما له من فوائد عديدة.

وجدير بالذكر أن الشاى عموماً هو المشروب الأول فى العالم من حيث كثرة الاستخدام، ومنا هنا سنتحدث عن الشاى الأخضر، فإلى نص المقال.

فوائد الشاى الأخضر

الشاى الأخضر يقى من السرطان، حيث اثبتت دراسات وجود مركب قى الشاى الأخضر يقى من السرطانات.

الشاى الأخضر مفيد لمرضى القلب، حيث انه يساعد على خفض نسبة الكوليسترول ويحسن من تدفق الدم.

الشاى الأخضر يقى من السكتات الدماغية.

الشاى الأخضر يؤخر الشيخوخة، حيث يمنع نشاط الانزيمات التي تتسبب في التجاعيد وبالتالى يحسن من نسيج الجلد حيث انه غني بمادة البوليفينول وهذه المادة نوع من أنواع مضادات الأكسدة.

الشاى الأخضر يشاعد فى علاج التهاب المفاصل الروماتيدى وخشونة المفاصل مما يمكن استخدامه فى المستقبل بديل عن أدوية الكورتيزون المضرة.

يساعد الشاى الأخضر على تنظيم مستوى السكر فى الدم وبالتالى الوقاية من الاصابة بمرض السكر.

الشاى الأخضر يقى من تليف الكبد ويقلل من خطر الاصابة بسرطان الكبد.

يستعمل الشاى الأخضر كمهدىء حيث انه يساعد على الاسترخاء.

اثبتت دراسات ان الشاى الأخضر ابدى نتائج واعدة لعلاج متلازمة داون.

اثبتت دراسات ان الشاى الأخضر ابدى نتائج واعدة لعلاج متلازمة داون. الشاى الأخضر يقوى الذاكرة ويمنع مشكلة النسيان وعدم التركيز.

الشاى الأخضر يساعد على خفض الدم، مما يجعله علاج لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

الشاى الأخضر يخلص الجسم من السموم.

الشاى الأخضر يحسن ويقوى مناعة الجسم.

يساعد الشاى الأخضر فى علاج نزلات البرد والانفلونزا لاحتوائه على فيتامين سى.

يساعد في علاج التهاب الأذن.

يقلل من الحساسية.

أضرار الشاى الأخضر

يحتوى على الكافيين الذى يؤدى لزيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم عند الاكثار منه.

يمكن ان يسبب تناول الشاى الأخضر بكثرة مرض الانيميا نتيجة عدم امتصاص بعض العناصر الغذائية.

كيفية الاستفادة من الشاى الأخضر وتجنب أضراره