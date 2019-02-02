تعرف على أبرز 5 فوائد تجعلك تتناول فص ثوم يومياً

يحتوى الثوم على فوائد صحية كثيرة، وله نكهة ومذاق خاص فى الأكل، وللثوم فوائد صحية كثيرة خاصة للرجال، فلكى تحصل على علاقة حميمة جيدة مع شريك حياتك احرص على تناول الثوم بشكل باستمرار.

ونحن فى هذا المقال من خلال موقعنا “عرب فور نيوز” سنتحدث عن أهم فوائد الثوم، فتابعونا.

فوائد الثوم

الثوم يقى من أمراض القلب و يخفض ضغط الدم ويمنع جلطات الدم و يقلل من الكوليسترول الضار.

يساعد الثوم فى علاج تضخم البروستاتا.

يساعد في تحسين وظائف الكبد.

يعد الثوم مضاد للأكسدة.

يساعد فى علاج السرطان والوقاية من سرطان البروستاتا و المثانة و القولون و المعدة و الرئة و المستقيم.

يساعد فى تقوية الجهاز المناعى.

يقى من التعرض لنزلات البرد.

دراسات علمية لفوائد الثوم