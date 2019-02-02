فوائد جوز الهند التى تجعلك تحرص على تناوله بإستمرار

فوائد جوز الهند كثيرة ومتعددة، ونحن فى هذا المقال من خلال موقعنا “عرب فور نيوز” سنتحدث عن أبرز هذه الفوائد، ويعتبر زيت جوز الهند من أهم وأشهر الزيوت الطبيعية المستخدمة.

ولجوز الهند الكثير من الفوائد الصحية الكثيرة التى تجعل كل أسرة وكل بيت يحرص على تناوله، ليحصل على فوائده الصحية التى ستعود عليه جراء تناوله، فتابعوا المقال لكى تعرفوا كافة التفاصيل.

فوائد زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

يساعد على خسارة الوزن.

يحسن من عملية الهضم.

يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

يساعد على تعزيز صحة القلب والوقاية من أمراض القلب.

يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

يساعد على علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما، والحد من التهابات المفاصل.

يساعد على نمو الشعر والحفاظ عليه وعدم تساقطه

يساعد زيت جوز الهند في مقاومة العدوى ومكافحة الفطريات والبكتيريا والفيروسات، نتيجة محتواه من حمض اللوريك ” Lauric Acid”.

يساعد زيت جوز الهند في مقاومة العدوى ومكافحة الفطريات والبكتيريا والفيروسات، نتيجة محتواه من حمض اللوريك ” Lauric Acid”. يساعد في زيادة سرعة معدلات حرق الطاقة واستهلاكها في الجسم مما يساهم في زيادة سرعة عمليات الايض المختلفة وحرق الدهون.

دراسات على زيت جوز الهند