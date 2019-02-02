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يستعد فريق النصر السعودي، لخوض لقاء هام ضد فريق التعاون، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

الدوري السعودي | مشاهدة مباراة النصر والتعاون اليوم (دوري جميل) بث مباشر عبر دوري بلس

وتقام مباراة النصر والتعاون في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي يوم السبت 2 فبراير، في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع ان يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، ومنافسة فريق النصر هذا الموسم على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

الدوري السعودي | مشاهدة مباراة النصر والتعاون اليوم (دوري جميل) بث مباشر عبر دوري بلس

وسيتم إذاعة مباراة التعاون والنصر مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباريات الدوري السعودي عبر موقع السعودية نيوز.