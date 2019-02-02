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يحتل فريق الوداد الرياضي المغربي ضيفًا ثقيلًا، اليوم الجمعة، على نظيره لوبى ستارز النيجيري، ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

كورة لايف | مشاهدة مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستارز في وري ابطال افريقيا 2019 | Kora-live

ويستضيف الفريق النيجيري نظيره فريق الوداد المغربي على ملعب «نامدي ازيكيو ستاديوم»، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

ويأتي فريق الوداد الرياضي ضمن منافسات المجموعة الأولى برفقة الفريق النيجيري، وفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وأسيك ميموزا الإيفواري.

كورة لايف | مشاهدة مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستارز في وري ابطال افريقيا 2019 | Kora-live

وتعتبر المجموعة الأولى هي مجموعة نارية، فحتى الآن يحتل الوداد صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ولكن باق فرق المجموعة تمتلك 3 نقاط أيضًا، وتختلف في الترتيب بفارق الأهداف فقط.

ملعب مباراة لوبي ستارز والوداد المغربي

تنطلق مباراة لوبي ستارز النيجيري والوداد الرياضي المغربي على ملعب «نامدي ازيكيو ستاديوم» الذي يتسع لـ 25 ألف مشجع.

حكم مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستارز

يقود مباراة الوداد المغربي ولوبي ستارز النيجيري، الحكم الكونجولي ندالا نجامبو صاحب الـ 32 عامًا.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد الرياضي ولوبي ستارز

تذاع مباراة الوداد الرياضي المغربي ولوبي ستارز النيجيري على قناة beIN Sports HD 1.

موعد مباراة الوداد الرياضي المغربي ولوبي ستارز النيجيري

تنطلق مباراة الوداد الرياضي المغربي ولوبي ستارز النيجيري في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.