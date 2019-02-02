مشاهدة مباراة الافريقي التونسي ومازيمبي في دوري أبطال افريقيا اليوم | يلا شوت

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مشاهدة مباراة الافريقي التونسي ومازيمبي في دوري أبطال افريقيا اليوم

يصطدم نادي الإفريقي التونسي مع نظيره مازيمبي الكونغولي وذلك مساء اليوم السبت في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي مازيمبي على ملعبه مع الإفريقي في دوري الأبطال وذلك اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مدينة القاهرة والرابعة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الافريقي التونسي ومازيمبي في دوري أبطال افريقيا اليوم



ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- شباب قسنطينة: 6 نقاط

2- الإفريقي التونسي: بدون نقاط

3- مازيمبي: بدون نقاط

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر استبعاد نادي الإسماعيلي من البطولة بعد أعمال الشغب الذي شهدتها مباراة الإفريقي التونسي التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

وستكون مباراة الإفريقي التونسي مع مازيمبي الكونغواي بدوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD الرياضية المشفرة.

ويمكنكم متابغينا الكرام مشاهدة مباراة الإفريقي التونسي ومازيمبي الكونغولي عبر البث المباشر والحي على موقع السعودية نيوز.