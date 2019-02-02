استعلم نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية برقم الجلوس والاسم مديرية التربية والتعليم بالغربية

ينتظر نحو 67844 طالب وطالبة، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الأول، وذلك بعد نهاية امتحانات الترم الأول يوم الخميس الماضي، والتي سارت بشكل جيد في متابعة مستمرة من جانب المحافظ هشام السعيد، الذي قام بعدة جولات تفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الإدارات التعليمية بمحافظة الغربية.

ويتمنى القائمون على التعليم بالغربية أن تشهد نسبة نجاح نتيجة إعدادية الغربية هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في نسب النجاح العامة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح خلال العام الماضي حوالي 85% على مستوى المحافظة بشكل كامل.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

بعد نهاية أعمال التصحيح التي لا تزال جارية في كافة كنترولات مديرية التربية والتعليم بالغربية، ينتظر أن يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وتكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم للاستعلام برقم الجلوس.

وتضم مديرية التربية والتعليم بالغربية عدة مدارس للتعليم الإعدادي هي : مدرسة الاقباط الاعدادية بنات بطنطا، مدرسة طنطا الاعدادية بنين، مدرسة السيدة عائشة بنات، مدرسة العناتية بنات، مدرسة أحمد عرابي بنين، مدرسة الزهراء بنات، مدرسة طتطا الإعدادية بنات، مدرسة سعيد العريان، مدرسة كفر حجازي، مدرسة الأحمدية، مدرسة خالد بن الوليد بنين، مدرسة القاصد،، مدرسة سمنود الجديدة، مدرسة سبطاس المشتركة، مدرسة عيسوي فايد المشتركة، مدرسة البدراوي، مدرسة محلة مرحوم وغيرهم.

سيتم نشر نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، فور اعتمادها من قبل المحافظ، وسيتم رفع النتيجة على الرابط أعلاه.

سنواصل معكم متابعة لحظة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية، وسنوافيكم بالروابط المباشرة للحصول عليها فور اعتمادها رسمياً.