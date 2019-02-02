هيئة الأرصاد الجوية تتوقع حدوث اضطراب في الطقس يوم الثلاثاء القادم

صرحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، بأن الهيئة تتوقع أن تضرب البلاد حالة من الاضطرابات والتقلبات الجوية مع حدوث حالة من عدم استقرار الحالة الجوية، وتكون تلك الحالة مع بداية يوم الثلاثاء القادم، ومن المتوقع أن يحدث ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال النهار في تلك الفترة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة أثناء الليل.

وأشارت بأنه يوجد فرص سقوط الأمطار على اغلب أنحاء البلاد في يوم الثلاثاء القادم، مع نشاط الرياح على البلاد، كما إنها تنصح المواطنين بمتابعة الحالة الجوية بشكل دوري وعدم تخفيف الملابس خاصة أثناء الليل مع بداية يوم الثلاثاء، وأما عن الأحوال الجوية من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم فإنها مستقرة، مشيرة إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية خلال ساعات الصباح الباكر خلال اليومين المقبلين.