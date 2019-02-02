“استعلام” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية “الصف الثالث الاعدادي” عبر مديرية التعليم

أنتهي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية من أداء امتحانات الفصل الدرسي الأول ن العام الدراسي الحالي، وينتظر الجميع الآن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، التي سوف تظهر على العديد من المواقع الإلكترونية ولعل أهمها موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ويمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة الخاصة به من خلال رقم الجلوس، وستظهر النتائج بشكل تفصيلي لجميع المواد.

وستكون نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية الترم الأول متاحة خلال الأيام المقبلة بعد أن تنتهي عملية التصحيح من قبل المدرسين، وسيكون هناك حالة ترقب من قبل الطلاب حتى ظهور النتائج خلال الفترة المقبلة نظراً لأن الشهادة الإعدادية تعتبر احدى أهم السنوات الدراسية في حياة الطالب المصري وتؤثر بشكل في مستقبله، وسنكون متابعين معكم كافة الأخبار المتعلقة بالنتيجة حتي ظهورها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية

وينتظر بين الحين والآخر أن يخرج علينا الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بقرار اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية.

وبإمكان كافة الطلبة والطالبات الآن ترك رقم الجلوس الخاص بكم في الأسفل وسوف نقوم بالرد عليكم في أسرع وقت ممكن من خلال تلك المقالة إذا أصبحت نتيجتك متاحة.

حسب الأنباء الأخيرة الآتية إلينا فإن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القيوبية الترم الأول سوف تكون متاحة عبر الأنترنت في الساعات القادمة من هذا اليوم وسننشرها لكم فور إعلانها.

نحن الآن في انتظار تصديق محافظ القليوبية على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول خلال الساعات المقبلة.