استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول مديرية...

إليكم رابط نتيجة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة المنيا، من خلال المقالة التالية سوف نستمر في المتابعة معكم حتي ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري برقم الجلوس عبد مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا التي من المتوقع أن تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنكون معكم بالتحديثات والمتابعة المستمرة للأخبار عن ظهور النتيجة مع توفير الروابط المباشرة حينها مباشرة.

وكان قد انتهى طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا من أمتحانات الترم الأول يوم الرابع والعشرون من شهر يناير، وقد حصل الطلب بعد ذلك على إجازة نصف العام التي سوف تنتهي يوم التاسع من نوفمبر، وفي خلال تلك الإجازة سوف تظهر النتائج لجميع المواد التي سيكون مجموع درجاتها خلال الترم الأول هو 140 درجة، ومن المتوقع ان يعتمد خلال الأيام القليلة المقبلة السيد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا النتيجة فور الانتهاء من عملية التصحيح كاملة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الأول للعام الدراسي الحالي ستكون متاحة خلال الفترة المقبلة عبر الرابط بالأعلى.

وفور نهاية أعمال تصحيح أوراق نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع كنترولات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، سيتم اعتماد النتيجة ورفعها مباشرة خلال الأسبوع القادم.

سنكون عبر تلك المقالة متابعين حتي ظهور النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية محافظة المنيا حيث مع تأخر ظهور النتائج يمر العديد من الطلاب بحالة كبيرة من القلق والترقب لدي كل المواطنين فتابعونا.

أعمال التصحيح سارت بشكل جيد داخل اللجان المعتمدة في كافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وسيتم بعد ذلك اعتماد النتيجة رسمياً خلال الساعات المقبلة.

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس أو مع بداية الأسبوع المقبل، وسيكون بإمكانك الحصول عليها برقم جلوس الطالب عبر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.