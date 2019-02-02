“روابط” نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 “الشهادة الإعدادية” جميع المحافظات...

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول لكل المحافظات سنوفرها لكم عبر تلك المقالة برقم الجلوس عبر المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، حيث سيكون طلاب الثالث الإعدادي 2019 بجميع المحافظات “القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة – الفيوم – بورسعيد – بني سويف اسوان ودمياط وقنا وغيرهم من باقي المحافظات المصرية التي سوف نتابعها جميعاً حتي ظهور جميع النتائج الخاصة بها.

وقد انتهي طلبة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات يوم الخميس 24 من شهر يناير وسوف تظهر النتائج الخاصة بهم توالياً بعدما ينتهي كل المحافظات من عمليات التصحيح، وسيكون مجموع درجات الترم الأول هو 140 درجة، حيث سيكون مجموع درجات العربي 40 درجة، بينما ستكون اللغة الانجليزية والرياضيات 30 درجة لكل منهما أما الدراسات الاجتماعية والعلوم ستكون 20 درجة لكل مادة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

سنضيف كلمة ظهرت بدلاً من كلمة قريباً في حال ظهور أي من النتائج بالمحافظات المصرية بالأسفل.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الأسكندرية ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة مرسى مطروح اعتمدت الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة قريباً نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الفيوم قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسماعيلة قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسوان قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسيوط قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة السويس قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة شمال سينا قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة جنوب سيناء اعتمدت الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الوادي الجديد قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة حلاب وشلاتين قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاقصر قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحر الأحمر قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بور سعيد قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط قريباً

في حالة ظهور أي نتيجة بأي محافظة من المحافظات المصرية سنكون معكم، هذه المقالة خاصة بظهور نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات المصرية ومتابعة مستمرة على مدار الأيام المقبلة.

موعد نتيجة إعدادية الجيزة

حدد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة، أن يكون نهاية الأسبوع الحالي هو موعد رفع نتيجة الترم الأول عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.

موعد نتيجة إعدادية الإسكندرية

أكد المسئول الإعلامي بمديرية تعليم الإسكندرية، الأستاذ عبد الحميد المصري، إن أعمال تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية مازلت مستمرة، ولم ينتهى بعد منها، مشيراً أنه سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب فور اعتماد النتيجة.

نتيجة إعدادية الجيزة

أكد خالد حجازي مدير مدرية التربية والتعليم بالجيزة، إن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية لا تزال جارية، في حين يتم الآن رصد وتجميع درجات امتحانات سنوات النقل على مستوى المحافظة وستعلن في غضون ثلاثة أيام.

حتى الآن لم تظهر أي نتيجة للشهادة الإعدادية الترم الأول في أي من محافظات مصر، وسنتابع معكم خلال الساعات المقبلة، أخر اخبار ظهور النتائج، علماً بإن الإعدادية الأزهرية ستظهر منتصف الأسبوع الحالي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

اعتماد إعدادية مرسى مطروح وجنوب سيناء

تم اعتماد نتيجة الشهادةة الإعدادية في محافظتي مرسى مطروح وجنوب سيناء بالفعل، حيث سيتم رفع النتايج إلكترونيا بعد قليل ليتمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم.

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بعد أن اعتمادها اللواء أحمد راشد في وقت متأخر من الليل، ووصلت نسبة النجاح إلي 71%.

ظهرت حتى الآن نتائج الشهادة الإعدادية 2018 بثلاثة محافظات وهي مرسى مطروح وجنوب سينا والجيزة، وأقترب بشدة ظهور نتائج محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية للصف الثالث الإعدادي.

موعد نتيجة إعدادية القاهرة

بحسب ما أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فإن نتيجة إعدادية القاهرة ستعتمد يوم السبت المقبل.

نؤكد على طلاب الجيزة إن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمحافظة سيتم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية، نتمنى لكم النجاح والتوفيق.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية بعد ان اعتمدت رسمياً وأصحبت متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن المتوقع أن تظهر باقي النتائج خلال الساعات المقبلة من اليوم واليومين المقبلين حيث أن جميع المحافظات قد أقترب السادة المحافظين من اعتماد النتائج الخاصة بهم.

عاجل .. اعتمد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، نتيجة شهادت الصف الثالث الإعدادي الترم الأول ، بنسبة 85.76٪ بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الآن برقم الجلوس بنسبة نجاح 76.6 % من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.