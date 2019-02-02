نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية “الصف الثالث الاعدادي” برقم الجلوس مديرية التربية...

إليكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الإسماعيلية، حيث سيكون هناك الكثير من الطلبة الذين ينتظرون ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول على الأنترنت وتحديداً عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلة، الذي أعتاد دائماً على أتاحة إعدادية الاسماعيلية دائماً فور ظهورها وأعتمادها مباشرة من قبل السيد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة.

سنوفر لكم روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول لمحافظة الإسماعيلية حين ظهوره، وسنقوم بتحديث المقال بالأسفل بكل ما هو جديد من اخبار ظهور النتيجة، ويحتاج طالب الشهادة الإعدادية في هذه السنة الدراسية إلي مجموع كبير من أجل المدرسة الثانوية العامة، وسيكون مجموع درجات الترم الأول هي 140 درجة مقسمة على خمس مواد دراسية هي اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

سنكون معكم متابعين حتي ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية الترم الأول، والتي سوف تظهر عبر رابط مديرية التربية والتعليم الإسماعيلية المتواجد بالأعلى.

توقيت صدور نتيجة الشهادة الإعدادية اقترب للغاية، حيث على حسب الأنباء الواردة انه سيكون في بداية الأسبوع المقبل تابعوا معنا عبر تلك المقالة

ويمكنكم وضع تعليقاتكم أسفل مع توضيح رقم الجلوس والاسم الخاص بكم لنجلب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية لكم فور ظهورها مباشرة.