بوابة القليوبية التعليمية .. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2019 برقم الجلوس

قام طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بتفقد أعمال تصحيح أوراق مادتي العلوم والدراسات الإجتماعية بكنترول نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 خلال الساعات الماضية، ووجه سيادته إلى القائمون على أعمال تصحيح أوراق إجابات نتيجة إعدادية القليوبية بضرورة التأني ومراعاة الدقة اللازمة في أعمال التصحيح، وكذلك رصد الدرجات وحصول كل طالب على حقه كاملاً.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية ينتظرها مئات ألاف الطلبة وأولياء الأمور خلال الساعات القادمة، وسنوفر لكم رابط مباشر لمعرفة النتيجة فور اعتمادها من قبل الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، وكذلك نشر نسب النجاح العامة بكامل إدارات المحافظة.

وتضم مديرية التربية والتعليم بالقليوبية العديد من المدارس والإدارات التعليمية، ومنها مدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنين، مدرسة إعدادية شبرا الخيمة، مدرسة حسني مبارك الاعدادية، مدرسة عمار بن ياسر الاعدادية، مدرسة صلاح دياب الاعدادية، مدرسة الاصلاح الزراعي، مدرسة بلال بن رباح، مدرسة خالد بن الوليد بشبرا، مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بنين، مدرسة طحانوب المشتركة، مدرسة قها الإعدادية، مدرسة شبرا الخيمة، مدرسة أبو زعبل، مدرسة باسوس، مدرسة شبين القناطر، مدرسة السلمانية، مدارس بنها التعليمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

أكد طه عجلان لموقع “اليوم السابع” وموقع “مصراوي”، إنه من المقرر أن تنتهي أعمال تصحيح جميع المواد لتكون نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الترم الأول متاحة بداية من الأسبوع القادم عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ونحن سنرصد لكم رابط مباشر للحصول على النتيجة فور صدورها برقم الجلوس والاسم.

نتيجة اعدادية القليوبية

ينتظر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 89 ألف و800 طالب وطالبة في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، والتي يبلغ عددها 12 إدارة تعليمية بواقع 406 لجنة امتحانية.

وبعد إعلان نتائج الجيزة والإسكندرية ومطروح وجنوب سيناء خلال الساعات الماضية، بات يترقب طلبة وطالبات باقي المحافظات نتيجة إعدادية الترم الأول خلال الأيام المقبلة.

خلال الساعات المقبلة سنكون متابعين معكم حتى ظهور النتائج عبر الأنترنت فتابعونا عبر تلك حيث قد تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية على موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني.

توقيت صدور نتيجة الشهادة الإعدادية اقترب للغاية، حيث على حسب التصريحات انه سيكون في بداية هذا الأسبوع تابعوا معنا عبر تلك المقالة.