الشركة المصرية العالمية تكشف حقيقة سحب توكيل سيارات رينو من مصر

صرحت الشركة المصرية العالمية للسيارات في مصر بنفي كل ما يتردد حول سحب توكيل سيارات رينو من الشركة التي توجد في مصر، حيث جاء النفي من جانب وكيل سيارات رينو داخل مصر عبر بيان رسمي يوضح ما يتم تردده حول الأمر.

حيث قد أكدت الشركة بأن ما تم سحبه خلال الفترة الحالية هو العلامة التجارية التي تخص شاحنات رينو الثقيلة وليس على كل السيارات الخاصة برينو، والتي تتبع شركة أخرى وليس الشركة المصرية العالمية، والجدير بالذكر بأن شركة رينو قد قامت بتخفيض سعر سياراتها، على خلفية تطبيق الجمارك لتخفيض سعر الشراكة الأوروبية الخاصة بزيرو جمارك القرار الذي اصدر مع بداية شهر يناير الماضي.