الأهلى وسيمبا بث مباشر فى دورى ابطال افريقيا

يستأنف فريق الأهلي مشواره ببطولة دوري أبطال افريقيا عندما يواجه سيمبا التنزاني مساء السبت على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

وينطلق لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني في تمام الساعة 9.00 بتوقيت القاهرة وتنقله قناة بي ان سبورتس على القناة رقم 1 ويعلق عليه محمد الكواليني كما ينقل التردد الأرضي للتليفزيون المصري اللقاء أيضا عبر القناة الثانية والنيل للرياضة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال افريقيا وحقق الفوز في مباراته الأولى ضد فيتا كلوب 2/0 ثم تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري 1/1 ويلعب ضد سيمبا يوم السبت.

وقرر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ضم الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد لقائمة الأهلي الأفريقية استعدادا لمشاركتهما في اللقاءات المقبلة.

ويلعب الأهلي مباراة الجولة الرابعة يوم 12 فبراير الجاري بتنزانيا ثم يواجه فيتا كلوب بالكونغو قبل أن يختتم منافسات المجموعة ببرج العرب ضد شبيبة الساورة.

أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزانى المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي 18 لاعباً ، هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن اشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور وهشام محمد، وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وأحمد حمودى ومحمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن وجونيور أجاى.

وضمت القائمة الثنائى رامى ربيعة ومحمود وحيد الذى تم قيده أفريقياً خلال الساعات الماضية، ورغم معاناته من آلام فى الكاحل أمس الأول إلا أن الجهاز الفنى قرر ضم سعد سمير لقائمة المباراة.