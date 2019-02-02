مشاهدة مباراة الوداد و لوبي ستارز فى دورى ابطال افريقيا

نادي الوداد الرياضي يأمل في حسم اللقاء وثلاث نقاط هامة ضد نادي لوبي ستارز فهل ينجح في ذلك أم سيكون للمنافس النيجيري كلمة قوية في المواجهة التى ستكون علي ملعبه وبي جماهيره.

اللقاء بين الفريقين سيكون غداً السبت الموافق 2 / فبراير / 2019، وذلك في المواجهة التي تجمعهم ضمن أحد لقاءات أبطال أفريقيا 2019.

تنطلق مواجهة الوداد ولوبي ستارز فى تمام الساعة السابعة غداً السبت بتوقيت مكة المكرمة، مباراة الوداد ولوبي ستارز، فى لقاء من لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2019 البطولة الإستثنائية.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ولوبي ستارز غداً

من المرتقب أن تنقل مباراة الوداد ولوبي ستارز، فضائياً عبر قنوات بي إن سبورت 1، وذلك لأنها القناة المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القناة المشفرة عن طريق الإشتراك.

المباراة

الوداد – لوبي ستارز

اليوم

السبت 2 / فبراير / 2019

الساعة

19:00 بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة

بي إن سبورت

الملعب

نامدي أزيكيو