أبرز الفوائد للحلبة والطريقة الصحيحة لتناولها وكيفية تحضيرها

يبحث الكثير عن أبرز الفوائد للحلبة، والحلبة من أشهر المشروبات العشبية التي لها شهرة واسعة عند الإنسان، فمشروب الحلبة له من الفوائد الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد لصحة الإنسان.

، ولهذا سنتحدث في هذا المقال عن الفوائد الصحية للحلبة وكيفية تجنب أضرارها.

الحلبةالقيمة الغذائية للحلبة

تحتوى الحلبة على البروتينات والكربوهيدرات والألياف الغذائية.

تحتوى الحلبة على الكالسيوم والحديد والماغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم.

تحتوى الحلبة على الزنك وفيتامين ج.

تستخدم الحلبة في كثير من دول العالم كغذاء ودواء.

فوائد الحلبة

تساعد الحلبة على تنظيم مستوى السكر في الدم، حيث تساعد الحلبة على أنتاح الأنسولين، واحتوائها على ألياف تبطى معدل امتصاص السكر فى الدم.

تساعد الحلبة على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

تساعد الحلبة في علاج فقر الدم والسكتات الدماغية.

تساعد الحلبة على تخفيف الأم الحيض.

تساعد الحلبة على زيادة كمية الحليب عند الأم المرضعة، ويتم ذلك عن طريق تناول مغلي الحلبة.

تساعد الحلبة على القضاء والوقاية من مرض السرطان، خاصة سرطان البروستاتا وسرطان الثدي، حيث تحتوى الحلبة على مركبات كيميائية يمكن أن تقضى على الخلايا السرطانية دون ان تمس الخلايا السليمة.

تساعد الحلبة على الوقاية من سرطان القولون، نظراً لاحتواء الحلبة على مواد ومركبات مضادة للسرطان.

تساعد الحلبة على علاج اضطرابات الأكل كما أنها تفتح الشهية وتزيد من الوزن.

تساعد الحلبة على علاج الإسهال والإمساك.

تساعد الحلبة على علاج مشاكل الكلى.

تساعد الحلبة على رفع مناعة الجسم.

تساعد الحلبة على علاج وتخفيف الأم المفاصل.

تساعد الحلبة على علاج بعض حالات العقم عند الرجال.

أضرار الحلبة

عند تناول الحلبة بكثرة قد يحدث اضطرابات في المعدة.

من الممكن أن تتفاعل المكملات الغذائية للحبة مع أدوية الأنسولين، فيجب استشارة الطبيب.

طريقة تحضير مشروب الحلبة

نأخذ معلقة كبيرة من مسحوق الحلبة، ونضعه على كوب ماء مغلي لمدة 15 دقيقة، ثم نحليه بالعسل أو السكر.