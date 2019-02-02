بث مباشر النادي الإفريقي ومازيمبي فى دورى ابطال افريقيا

يخوض النادي الافريقي غدا السبت بلوبومباشي مباراة صعبة وعلى غاية من الاهمية امام تي بي مازمبي الكونغولي لحساب المجموعة الثالثة من دوري ابطال افريقيا لكرة القدم سيكون فيها فريق الاحمر والابيض مطالبا بتحقيق نتيجة ايجابية من اجل الابقاء على حظوظه وافرة من اجل التاهل الى الدور ربع النهائي.

وعقب اقصاء نادي الاسماعيلي المصري من المسابقة والغاء اللقاءين اللذين خسرهما الفريق المصري امام كل من مازمبي 2-0 في الجولة الاولى والنادي الافريقي في الاسماعيلية 2-1 في الجولة الثانية اصبح فريق شباب قسنطينة الجزائري يتقدم على منافسيه في المجموعة برصيد 6 نقاط كاملة.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم الغى نتائج الاسماعيلي على خلفية توقف مباراته امام النادي الافريقي في الدقيقة 84 بسبب اعمال الشغب والقاء المقذوفات من قبل جماهير فريق “الدراويش”.

وكان النادي الافريقي متقدما في النتيجة 2-1 قبل توقف المقابلة.

وتبعا لذلك ستكون المواجهتين المرتقبتين بين النادي الافريقي وتي مازمبي حاسمتين في تحديد مصيريهما على درب التاهل الى ربع النهائي

وستكون مهمة الافارقة صعبة للغاية غدا في لوبومباشي بالنظر الى قيمة المنافس الذي لعب الادوار الاولى في المسابقات القارية في السنوات الاخيرة من ذلك تتويجه بكاس الاتحاد الافريقي سنتي 2016 و2017 واحرازه كاس رابطة الابطال سنة 2015 فضلا عن صعوبة الاجواء في ملعب “الغربان” الذي بقي مستعصيا على الاندية التونسية حيث لم يسبق لها تحقيق الفوز في هذا الملعب.