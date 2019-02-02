مباراة الترجي التونسي وأورلاندو بيراتس بث مباشر فى دورى ابطال افريقيا

نادي الترجي الرياضي التونسي يبحث عن الفوز وثلاث نقاط جديدة تدعم حامل اللقب في حملته المستمرة للدفاع عن اللقب الذى نجح بالفوز به العام الماضي علي حساب النادي الأهلي، فهل ينجح غول أفريقيا بتحقيق ثلاث نقاط هامة.

اللقاء بين الفريقين سيكون غداً السبت الموافق 2 / فبراير / 2019، وذلك في المواجهة التي تجمعهم ضمن أحد لقاءات أبطال أفريقيا 2019.

تنطلق مواجهة الترجي وأورلاندو بيراتس فى تمام الساعة العاشرة غداً السبت بتوقيت مكة المكرمة، مباراة الترجي وأورلاندو بيراتس، فى لقاء من لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2019 البطولة الإستثنائية.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وأورلاندو بيراتس غداً

من المرتقب أن تنقل مباراة الترجي وأورلاندو بيراتس، فضائياً عبر قنوات بي إن سبورت 8، وذلك لأنها القناة المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القناة المشفرة عن طريق الإشتراك.

المباراة

الترجي – أورلاندو بيراتس

اليوم

السبت 2 / فبراير / 2019

الساعة

22:00 بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة

بي إن سبورت 8

الملعب

أورلاندو