مشاهدة مباراة الأهلي والباطن بث مباشر دوري محمد بن سلمان للمحترفين

تنطلق أحداث الجولة الثامنة عشرة، غدًا السبت، من منافسات بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بثلاث مباريات قوية.

وستكون المباراة الأولى بين ناديي القادسية والفيحاء، وتبدأ في تمام الثالثة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين ناديي الباطن والأهلي، وتبدأ في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الباطن.

وتُختتم مباريات السبت بمواجهة التعاون والنصر، حيث تُقام المباراة في تمام الثامنة والربع مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله.

وكان نادي النصر فاز في الجولة السابعة عشرة على نادي أحد برباعية دون رد، بينما خسر نادي التعاون من الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وفاز الباطن على الفيصلي في الجولة السابعة عشرة بثنائية دون رد، بينما فاز الأهلي على التعاون.

وخسر نادي القادسية من فريق الفتح في الجولة السابعة عشرة، بينما خسر الفيحاء بخماسية مقابل هدف من نادي الهلال.