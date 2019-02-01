الأهلي والباطن بث مباشر فى الدوري السعودي

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والباطن السبت 2/2/2019 في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بِحسب مسماه في الموسم الحالي، حيث يحل فريق الأهلي ضيفاً على نظيره فريق الباطن في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتُقام مباراة الأهلي والباطن في يوم السبت الموافق 2 فبراير 2019، على أرضية ملعب الباطن بمدينة حفر الباطن على الأراضي السعودية.

وتُنقل مباراة الأهلي والباطن بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق الأهلي المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في مقدمة جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، فيما يسعى فريق الباطن لمحاولة الابتعاد بشكل أكبر عن منطقة الهبوط التي لا يفصله عنها سوى 3 نقاط فقط لا غير.

وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي للمحترفين السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الباطن في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تُذاع المباراة في الدوري السعودي للمحترفين في يوم السبت عبر شبكة قنوات KSA SPORTS السعودية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

حيث تُذاع مباراة الأهلي والباطن على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة KSA SPORTS HD الأولى المجانية، إضافة إلى موقع دوري بلس عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

موعد مباراة الأهلي والباطن السبت في الدوري السعودي للمحترفين: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد الباطن بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي للمحترفين في يوم السبت الموافق 2 فبراير 2019، على أرضية ملعب الباطن بمدينة حفر الباطن على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

السادسة والربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

السابعة والربع مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الخامسة والربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

ويعمل فريق عمل موقع سي مصر لنقل المباريات على توفير كافة روابط نقل المباراة بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.

آخر إِستعدادات الباطن قبل ملاقاة الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والباطن

مباراة الأهلي والباطن بث مباشر، وسوف يدخل فريق الباطن مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 18 نقطة بعد مرور أول 17 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

آخر استعدادات الأهلي لمُباراة الباطن السبت في الدوري السعودي للمحترفين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الباطن السبت 2/2/2019 في الدوري السعودي للمحترفين

تابع لايف مباراة الأهلي والباطن مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الباطن، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 30 نقطة بعد مرور أول 17 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفي أول 17 جولة خاضها فريق الأهلي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 9 مباريات، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الأهلي إلى الخسارة في 5 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في 3 مباريات فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في أول 17 جولة خاضها فريق الأهلي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، نجح فريق الأهلي في تسجيل 35 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي 23 هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.