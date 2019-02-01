نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الالكترونية

سوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة بني سويف، والتي سوف تظهر برقم الجلوس على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف خلال الأيام القليلة المقبلة، ويترقبها ما يقرب من 43 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة، بعدما انتهوا من الامتحنات الخميس الماضي، وذلك من أجل الاطمئنان على مجهود المذاكرة والتعب والسهر قبل بدء الفصل الدراسي الثاني خلال أيام قليلة.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف في تصريح خاص لموقع عرب فور نيوز، أن درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف برقم الجلوس ستظهر عبر البوابة الإلكترونية بنى سويف نتائج الامتحانات مطلع الأسبوع المقبل، حيث انتهت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف نتائج الامتحانات من تصحيح أوراق إجابات الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف

وأضاف وكيل الوزارة، أن ما يتم الآن هو تجميع درجات الطلاب ومراجعتها بمنتهى الدقة والشفافية، ليحصل كل طالب على حقه كاملاً في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف بالاسم 2019 والتي تعد الشغل الشاغل تفكير الجميع، بسبب أهمية تلك المرحلة الدراسية الهامة في تحديد انتقال الطالب إلى المرحلة الثانوية.

ويعتبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة بنى سويف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 هو الموقع الوحيد المختص بعرض ونشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بنى سويف برقم الجلوس فور اعتمادها من جانب المحافظ بدقائق معدودة، فضلاً عن كثرة الأنباء التي تؤكد اقتراب اعتمادها وصدورها خصوصًا مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ والإسكندرية والجيزة ومطروح وشمال سيناء.

نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف بالاسم سيتم اعتمادها من جانب المحافظ هاني عبد الجابر مطلع شهر فبراير المقبل، وسط توقعات بارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي والتي بلغت فيها 65%، لسهولة الامتحانات على الطلاب كلهم.

وما زلنا نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف برقم الجلوس 2019 برقم الجلوس والتي مرت العملية الامتحانية دون أي مشاكل تذكر، وسيقوم المحافظ بالاتصال هاتفيًا على أوائل إعدادية بني سويف 2019 لتهنئتهم بالنجاح والتفوق الباهر.

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