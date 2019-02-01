نجوى فؤاد تعاني من الوحدة وتتفرغ لقراءة القرآن الكريم وكتب الدين

صرحت الفنانة نجوى فؤاد بأنها نادمة على ما قامت به من مشاركة في فيلم حلاوة روح من بطولة الفنانة هيفاء وهبي، وان كان دورها سيء وورق العمل الذي تم تقديمه لها ليس الذي تم تنفيذه، كما أضافت بان هيفاء وهبي فنانة جميلة ولكنها تعمدت أن تكون مثيرة أكثر من اللازم في الفيلم,

كما أشارت بأنها تعاني خلال تلك الفترة من الوحدة، وتحاول أن تملأ وقت فراغها من خلال القراءة وتتعلم قراءة القرآن الكريم وأمور الدين، وفي الوقت الحالي تقوم بتبني بنت وقف بجانبها وقامت بتجهيزها حتى تزوجت، وتنصح الفنانة السيدات أن يقوموا بإبعاد الصديقات عن أزواجهم حتى تعيش حياة سعيدة، وتلك النصيحة عن تجربة في حياتها.

كما أشارت بان المجتمع المصري في حاجة إلى الأفلام الرومانسية والاجتماعية أكثر من أفلام الأكشن، وان الأفلام الاستعراضية والكوميدية اختفت من خريطة دور العرض السينمائية، وإنها لم تعتزل التمثيل ومن المحتمل وجود مفاجآت قادمة تعمل على تغيير مصير حياتها.