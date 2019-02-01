“الحكومة” تكشف عن حقيقة اعتزامها خصخصة مترو الأنفاق

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، للتأكد من صحة الأنباء التي يتم تداولها بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة مترو الأنفاق، وبيعه للقطاع الخاص، وقد أكدت وزارة النقل أنه لا صحة مطلقًا لهذه الأنباء، ولن يتم خصخصة مترو الأنفاق، وأنه ملكًا أصيلًا للدولة والشعب المصري.

وأكدت وزارة النقل أن القطاع الخاص سيكون شريكًا فقط في عملية صيانة وتشغيل إدارة بعض الخطوط، دون أن يتم نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع الخاص، وأن كل ما يثار من شائعات حول هذا الشأن تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت وزارة النقل، أن الهدف من إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات، وزيادة كفاءة المرفق الهام والحيوي الذي يعمل على خدمة 3 مليون راكب يوميًا، وأشارت أن كل خطوط المترو تخضع لإشراف الهيئة القومية للأنفاق، وأن الفترة الحالية تسعى إلى تحقيق نهضة قوية في هذا القطاع، وتسعى الحكومة لوضع خطة تطوير شاملة له.