أبرز الفوائد للكركديه وكيفية تناوله بالطريقة الصحيحة وطريقة تحضيره

يبحث الكثير من المهتمين بالتداوى بالأعشاب وشربها عن أبرز الفوائد للكركديه، ويعتبر الكركديه من اشهر المشروبات العشبية التي لها شهرة واسعة، لما لها من فوائد صحية كثيرة تعود بالنفع على جسم الإنسان، فهناك من يستخد الكركديه كعلاج بجانب استخدامه كمشروب لذيذ.

ونحن فى “عرب فور نيوز” نخصص هذا المقال لكى نتحدث عن أبرز الفوائد للكركديه، فإلى نص المقال.

أبرز الفوائد للكركديه

يحتوى على البروتينات والألياف.

يحتوى على الحديد والفسفور والكالسيوم.

لا يوجد به دهون إلا القليل.

مضاد للأكسدة.

يرفع من مناعة الجسم.

فوائد الكركديه

يعمل على علاج ضغط الدم المرتفع، حيث يمكن استخدامه كعلاج لمرضى الضغط المرتفع.

يساعد في تقوية ضربات القلب.

يساعد على الوقاية من السرطانات.

يساعد على علاج مرضى النقرس والروماتيزم

يساعد على علاج نزلات البرد والانفلونزا لما يحتويه من فيتامين سي.

يساعد في علاج مرض السل.

يحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم والضغط.

يساعد على تنشيط الهضم.

تقليل الوزن.

مدر للبول، مما يساعد الجسم على التخلص من السموم.

يساعد على تصفية الكلى وتنقيتها من السموم.

أضرار الكركديه

يؤدى شربه بكثره إلى انخفاض ضغط الدم، ولذلك ينصح بعدم استعماله باستمرار إلا لمن يعانون من ضغط الدم المرتفع.

يؤدى شربه باستمرار إلى سرعة وتنبيه عضلة القلب مما يسبب إجهادها.

كيفية تحضيره

لكى نقوم بتحضير الكركديه الساخن، نقوم بنقع سيقان الكركديه في الماء المغلي، ونقوم بشربه مرة أو مرتين في اليوم.

لكى نقوم بتحضير الكركديه البارد، نقوم بنقع سيقان الكركديه في الماء البارد إلى أن يحمر لونه، ثم يخلط بالسكر آو العسل.