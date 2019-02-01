أبرز الفوائد للزنجبيل والطريقة الصحيحة لتناوله وكيفية تحضيره

يبحث الكثير منا عن فوائد الزنجبيل وكيفية تحضيره بالطريقة الصحيحة التى من خلالها نحصل على أبرز فوائده، فالزنجبيل من أشهر المشروبات العشبية التي لها شهرة واسعة عند الإنسان.

فهو له من الفوائد الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد لصحة الإنسان، ولهذا سنتحدث في هذا المقال عن أبرز الفوائد للزنجبيل وكيفية تجنب أضراره.

القيمة الغذائية للزنجبيل

يحتوى الزنجبيل على الصوديوم والبوتاسيوم والألياف الغذائية.

يحتوى الزنجبيل على فيتامين بي 12 والمغنسيوم.

يستخدم الزنجبيل في كثير من الدول كغذاء ودواء.

الزنجبيل فوائد وأضرار

يساعد الزنجبيل على علاج اضطرابات المعدة، وعسر الهضم.

يساعد فى تقليل الكوليسترول فى الدم،ويقوى القلب.

يساعد الزنجبيل فى علاج نزلات البرد والانفلونزا، ويعمل على رفع عمل جهاز المناعة.

يساعد على الوقاية من السرطانات، خاصة سرطان القولون والمستقيم.

يساعد على الوقاية من سرطان الثدي والجلد والبنكرياس.

الزنجبيل مضاد قوى للالتهابات، ويعتبر مسكن طبيعي للآلام.

يساعد فى علاج التهابات المفاصل.

يساعد فى علاج الصداع النصفى.

الزنجبيل مسكن للألم، ويهدئ التهابات الحلق والكحة.

يساعد على علاج الفشل الكلوي والوقاية منه.

الزنجبيل يعتبر منشط جنسى قوى، لاحتوائه على المنجنيز الذي يساعد علي إفراز هرمون التيستيرون لدي الرجال.

يعمل على التخلص من المواد السامة والمضرة في الرئة الناتجة عن التدخين.

يساعد لزنجبيل على التنحيف وفقدان الوزن.

يساعد الزنجبيل على علاج حب الشباب.

أضرار الزنجبيل