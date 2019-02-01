الآن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 : الصف الثالث الإعدادي تيرم أول .. جميع المديريات التعليمية...

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول 2019 فقد أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية على إعلانها بجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، كما انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ولم يتبقى غير اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019 وإعلانها على المواقع الرسمية لنتائج المحافظات، الخاصة بالمرحلة الإعدادية، ومن الجدير ذكره أن عملية التصحيح لأوراق الإجابات المواد التي تم تأدية الامتحان بها واكبت عملية سير الامتحانات، وسنتابع معكم أخبار ظهور النتائج والمواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة، ومع نهاية الامتحانات تبدأ مرحلة رصد الدرجات تمهيداً لاعتماد النتائج وإعلانها على مواقع نتائج المحافظات، حيث تقوم المواقع الإلكترونية الرسمية لمديريات التربية والتعليم لكل محافظة بالإعلان عن نتائج المراحل الدراسية فيها فور الانتهاء من اعتماد النتائج.

نعرض عليكم مواقع مديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، والتي يتم نشر أخبار الانتهاء من مراجعة النتائج عليها، ومن ثم يتم اعتماد النتائج من السادة وكلاء مديرية التربية والتعليم بجميع المحافظات، ثم يتم نشرها على المواقع الخاصة بالنتائج، والتي لا تعمل إلا في حال الانتهاء من جميع النتائج ونشرها على المواقع الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة.

المحافظات التي تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة الجيزة

محافظة القاهرة

محافظة الإسكندرية

محافظة كفر الشيخ

محافظة مرسى مطروح

طريقة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الأول بجميع المحافظات

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة المطلوب البحث عن النتائج فيها.

الدخول على موقع النتائج لكل محافظة.

إدخال الاسم ورقم الجلوس.

إدخال اسم المرحلة الدراسية المطلوب الاستعلام عنها.

اختيار الفصل الدراسي الأول.

اضغط على البحث عن النتائج.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الأول بجميع المحافظات

نتيجة امتحانات الصف الأول الإعدادي 2019

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

يتابع أولياء الأمور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتعرف عن أي أخبار حول ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بها فور أللإعلان عنها على وسائل الإعلام، حيث يتم اعتمادها قريبا.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

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سنتابع معكم جميع ما يستجد من أخبار وتصريحات على لسان القائمين على أمر نتائج الشهادة الإعدادية وسنوات النقل الإعدادي فتابع معنا عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة مع أطيب الأماني بالتوفيق والنجاح.

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