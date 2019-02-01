نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “الصف الثالث الإعدادي” جميع المحافظات 2019 عبر موقع بوابة مديرية...

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بكل المحافظات، ويمكن الاستعلام هنها الآن من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية بالاسم ورقم الجلوس، حيث قام طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات جمهورية مصر العربية بالتقدم لأداء أولى امتحاناتهم بالصف الثالث الإعدادي منذ أكثر من ١٥ يوم وتحديداً يوم الثلاثاء الموافق ١٥ من يناير من عام ٢٠١٩ واستمرت الامتحانات على مستوى المحافظات لمدة أسبوع كامل لتنتهي يوم الثلاثاء الذي يليه الموافق ٢٢ من يناير من نفس العام.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

وقد قام الطلبة والطالبات خلال هذا العام بالامتحان في كافة المواد الدراسية الذين قاموا بدراستها خلال العام الدراسي، كما هو مخطط لهم من قبل وزارة التربية والتعليم والمحافظات المختلفة، ووفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبلهم، وعلى الفور بدأت أعمال الكنترول من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بأوراق الطلبة والطالبات على الفور فور انتهائهم ليتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية الخاصة بجميع المحافظات ويمكنكم الآن الاستعلام عن النتائج والحصول عليها عبر المحافظة التابع لها وذلك برقم الجلوس:-

نتيجة القاهرة

نتيجة الإسكندرية

نتيجة الجيزة

نتيجة القليوبية

نتيجة المنيا

نتيجة المنوفية

نتيجة الشرقية

نتيجة كفر الشيخ

نتيجة البحيرة

نتيجة الغربية

نتيجة الدقهلية

نتيجة الإسماعيلية

نتيجة قنا

نتيجة أسيوط

نتيجة أسوان

نتيجة دمياط

نتيجة الأقصر

نتيجة مرسى مطروح

نتيجة السويس

نتيجة البحر الأحمر

نتيجة شمال سيناء

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.